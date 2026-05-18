Auto ocupado por bahienses chocó en la ruta 35

Un auto ocupado por personas de Bahía Blanca protagonizó un siniestro vial en la ruta 35, cerca de Trenel.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por la radio local La Voz de Trenel, el hecho ocurrió hoy a las 6:50 de la mañana en el kilómetro 425.

En ese momento, un hombre de 40 años, acompañado por otros dos, de 35 y 40, todos de Bahía Blanca, circulaban a bordo de un auto color naranja.

“Según lo que relató el conductor, se le cruzó un animal silvestre, al parecer un zorro, al que quiso esquivar, perdió el control del rodado y chocó contra un guardarrail”, indicaron los voceros de las fuerzas de seguridad.

Minutos más tarde, acudieron otros vehículos al lugar como así también una grúa que trasladó el vehículo.

“Los ocupantes del auto estaban conscientes y sin lesiones, por lo que no requirieron asistencia médica”, confirmaron. (Diario La Arena)