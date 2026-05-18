Un incendio destruyó la fábrica de mozzarella de Alpachiri

Un incendio destruyó por completo las instalaciones de la fábrica de mozzarella de Alpachiri, propiedad del Consorcio de Industrias Lácteas Pampeanas (CINLAP).

Los bomberos voluntarios trabajaron para enfriar el sector de oficinas y las estibas de mercadería, mientras que el resto de las instalaciones quedó reducido a chapas y cabreadas retorcidas.

La planta pertenecía al consorcio lácteo de la zona sur de la provincia de La Pampa y allí se elaborada la mozzarella La Pampeana.

Equipado con tecnología de última generación de origen nacional, el establecimiento tenía capacidad para elaborar hasta 2.000 kilos de mozzarella por hora.

El presidente de CINLAP, Sergio Gisler, destacó que no había operarios en el lugar al momento del hecho.

“Menos mal que no había operarios, no pasó nada con la gente. Lo material se puede arreglar, se puede volver a acomodar todo. Nos va a llevar muchísimo tiempo y ojalá que podamos volver a construir la fábrica”, agregó. (El Diario de La Pampa)