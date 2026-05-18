lunes, mayo 18, 2026
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Shakira fue absuelta en un caso de fraude fiscal en España

De La Bahía Noticias

Un tribunal español absolvió a Shakira en un caso de fraude fiscal, ordenándole al gobierno devolverle más de 55 millones de euros (64 millones de dólares) en multas e intereses cobrados indebidamente, según un documento judicial al que The Associated Press tuvo acceso el lunes.

La decisión llega luego de años de problemas fiscales de la superestrella colombiana en España.

El fallo se refiere a una disputa sobre el año fiscal 2011, en la que las autoridades tributarias españolas no demostraron que la cantante fuera residente del país europeo, indicó el tribunal de Madrid en su resolución. (AP)

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