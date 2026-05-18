Fútbol femenino: resultados de la octava fecha, goleadoras y tablas de posiciones

Se disputó este fin de semana la octava fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino que organiza la Liga del Sur.

PRIMERA DIVISIÓN A

Villa Mitre 6 (Lucrecia Semper -3-, Morena Bouven, Morena Beiteleztn y Sol Menéndez Perrone) – La Armonía 0

STMBB 6 (Yanina Suárez, Victoria Nervi, Tania Espíndola, Rosario Damiani, Stefanía Sueyro y Bianca Astudillo) – Sporting 2 (Sofia Mattos y Yazmín Fehrenbacher)

Tiro Federal 1 (Nahiara Tillería) – AEC 0

Libertad 3 (Vera Del Valle, Rhiana Vitelli y Caterina Rugo) – Bella Vista 4 (Antonia Prada, Mahia Romero, Narela Roth y Victoria Sánchez Valle)

PRIMERA DIVISIÓN B

Liniers 2 (Iara Schwab y Paulina Acevedo) – Rosario PB 0

Pacífico (C) 0 – Estrella de Oro 1 (Constanza Franco)

San Francisco 4 (Rocío De Mirta -2-, Julieta Coronel y Ariana Adassus) – Olimpo 0

SPIQPYA 1 (Renata Segovia) – 1 Huracán (Keila Iglesias)

Libre: Sansinena

TABLAS DE POSICIONES

