Detuvieron a un hombre acusado de agredir y robar a otra persona en situación de calle

Personal del Comando de Patrullas Bahía Blanca aprehendió a Marcelo Eduardo Alegre, de 32 años, acusado de agredir y robar a un hombre en situación de calle.

El procedimiento se realizó alrededor de la 1.30 en inmediaciones de Fitz Roy y Brown, tras un alerta emitido por el CeUM.

Según se informó, el imputado habría lesionado con un ladrillo en la zona de la oreja a un hombre de 36 años que se encontraba durmiendo en la vía pública.

La víctima manifestó además que horas antes el mismo hombre le había sustraído una mochila con pertenencias personales, luego de intimidarlo con un cuchillo tipo Tramontina.

El acusado fue trasladado junto a testigos y elementos secuestrados a la Comisaría Primera.

La víctima recibió asistencia médica en el lugar. Interviene la fiscalía N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.