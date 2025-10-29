Advierten por una estafa vinculada a las multas por no votar en las últimas elecciones

La Cámara Nacional Electoral advirtió por una nueva estafa virtual que circula vía mail en donde piden regularizar la situación por las multas en caso de no haber ido a votar.

Según informó la Justicia, el correo electrónico que está circulando está identificado como multas@gob.ar en donde simulan que es enviado desde la aplicación MI ARGENTINA.

A partir de allí, informan al usuario que debe regularizar su situación y pagar la multa por no haber votado, con esto instan a que la persona ingrese a un enlace malicioso que sustrae los datos del dispositivo.

“Queremos aclarar que desde la Justicia Nacional Electoral no se envía ningún correo electrónico de esta índole y que la única manera de corroborar la situación del elector es ingresando al sitio https://infractores.padron.gov.ar/“, señalaron en el comunicado las autoridades electorales.

De acuerdo a las imágenes que se difundieron, el texto que insta a ingresar al enlace malicioso señala: “De acuerdo con lo establecido por la legislación vigente, corresponde una multa administrativa por inasistencia, la cual puede ser abonada o justificada en línea dentro de los próximos 3 días hábiles”.