Liga del Sur: todos los resultados y las tablas de posiciones de Primera División
Culminó la fecha 10 del Torneo Clausura de Primera A y Primera B y la Liga del Sur oficializó las tablas de posiciones.
Torneo Carlos “Caruso” González
Liniers 2 – 2 Villa Mitre (Agustín Seisdedos y Enrique Narvay // Santiago Gómez y Diego Avit)
San Francisco 0 – 3 Bella Vista (Santiago Llanos -2- y Matías Mayer)
Olimpo 2 – 2 Sporting (Alexis Leyes y Kevin Giménez // Gianluca Falcioni y Sebastián Mendoza)
Huracán 0 – 0 Libertad
Torneo Oscar “Chirola” Mambreani
Rosario PB 1 – 0 Dublin (Federico Pinedo)
La Armonía 2 – 0 Pacífico (BB) (Maximiliano Vallejos y Agustín Tuya)
Comercial 1 – 2 Tiro Federal (Juan Sáez // Genaro Fraysse y Franco Fraysse)
Sansinena 2 – 1 Pacífico (C) (Manuel Stortini y Santiago González // Juan Pablo Molina)
