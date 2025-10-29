Liga del Sur: todos los resultados y las tablas de posiciones de Primera División

Culminó la fecha 10 del Torneo Clausura de Primera A y Primera B y la Liga del Sur oficializó las tablas de posiciones.

Torneo Carlos “Caruso” González

Liniers 2 – 2 Villa Mitre (Agustín Seisdedos y Enrique Narvay // Santiago Gómez y Diego Avit)

San Francisco 0 – 3 Bella Vista (Santiago Llanos -2- y Matías Mayer)

Olimpo 2 – 2 Sporting (Alexis Leyes y Kevin Giménez // Gianluca Falcioni y Sebastián Mendoza)

Huracán 0 – 0 Libertad

Torneo Oscar “Chirola” Mambreani

Rosario PB 1 – 0 Dublin (Federico Pinedo)

La Armonía 2 – 0 Pacífico (BB) (Maximiliano Vallejos y Agustín Tuya)

Comercial 1 – 2 Tiro Federal (Juan Sáez // Genaro Fraysse y Franco Fraysse)

Sansinena 2 – 1 Pacífico (C) (Manuel Stortini y Santiago González // Juan Pablo Molina)