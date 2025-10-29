El consultorio jurídico gratuito atenderá en General Cerri: día, horario y dirección

El consultorio jurídico gratuito atenderá el viernes 31 en Juan José Paso 201 de General Cerri.

El horario de atención será de 10 a 12.

La atención se realizará con turnos previamente coordinados con el establecimiento, con un máximo de seis por jornada.

La iniciativa se desarrolla en el marco de un convenio firmado entre el Municipio de Bahía Blanca, el Colegio de Abogados y la Universidad Nacional del Sur, con el objetivo de facilitar el acceso a la orientación legal para los vecinos.