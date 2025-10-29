miércoles, octubre 29, 2025
Locales

El consultorio jurídico gratuito atenderá en General Cerri: día, horario y dirección

De La Bahía Noticias

El consultorio jurídico gratuito atenderá el viernes 31 en Juan José Paso 201 de General Cerri.

El horario de atención será de 10 a 12.

La atención se realizará con turnos previamente coordinados con el establecimiento, con un máximo de seis por jornada.

La iniciativa se desarrolla en el marco de un convenio firmado entre el Municipio de Bahía Blanca, el Colegio de Abogados y la Universidad Nacional del Sur, con el objetivo de facilitar el acceso a la orientación legal para los vecinos.

Comentarios

You May Also Like

DE LA BAHÍA continúa camino hacia el Mundial de Qatar 2022

De La Bahía Noticias

La empresa Edes anunció cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

Por el calor, inician plan de contingencia para asistir con agua potable en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias