No declaró el hombre detenido en Saldungaray por abuso sexual

Se negó a declarar Matías Agustín Rojas, el hombre detenido ayer por abuso sexual en Saldungaray en el marco de una investigación realizada por el fiscal Marcelo Romero Jardín.

Esta mañana se le hicieron conocer los hechos por los cuales se lo acusa, decidió no prestar declaración y solicitó, a través de su defensa, una nueva audiencia presencial para llevar a cabo su descargo.

Según la investigación, Rojas está acusado de haber participado en cinco hechos de abuso sexual, uno de los cuales fue gravemente ultrajante en perjuicio de menores de edad de la localidad de Saldungaray, a quienes conocía por tener relación de cercanía o amistad con las familias.

Los hechos abusivos ocurrieron en distintas circunstancias y se sucedieron entre los años 2021 y 2025, en su domicilio y su vehículo particular cuando habría aprovechado momentos en los que se encontraba a solas con las víctimas.

Rojas quedó imputado de cuatro hechos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante.