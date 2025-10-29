Abren concursos para las direcciones de cuatro institutos UNS-CONICET

La Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Sur informó que se abrieron los concursos para las Direcciones regulares de cuatro de las entidades de investigación de doble dependencia entre la institución y el CONICET.

Se trata de los institutos de Física del Sur (IFISUR), de Investigación en Ingeniería Eléctrica (IIIE), de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur (INBIOSUR) y de Matemática de Bahía Blanca (INMABB).

El periodo de inscripción se extenderá hasta el viernes 28 de noviembre.

En este enlace pueden consultarse los perfiles establecidos para los cargos, así como los requisitos, la conformación de los jurados, las normativas que regulan el procedimiento y datos de contacto para consultas.