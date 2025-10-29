Huracán Melissa: qué pasó con los cien turistas argentinos que están en Jamaica

Más de cien turistas argentinos se encuentran varados en Jamaica después del paso del huracán Melissa, que dejó daños significativos en la isla.

El embajador argentino en Jamaica informó que los turistas están bien, a pesar del susto, y que actualmente el 50% de la isla está sin luz, con los aeropuertos cerrados.

El regreso de los turistas argentinos tendrá que esperar hasta que se evalúen los daños.

El huracán Melissa también llegó a Cuba, donde provocó la evacuación de 735.000 personas y ha causado diez muertes en la región.