Se realiza un simulacro del Plan Nacional de Contingencia en Bahía Blanca

El proceso APELL informó que hoy se realiza un simulacro del Plan Nacional de Contingencia (PLANACOM), conforme a lo exigido por la Prefectura Naval Argentina, en su carácter de autoridad de aplicación.

La hipótesis es “una fuga de aceite hidráulico al mar desde el brazo cargador en Posta 2, durante la operación de carga a buque para TGS”.

El simulacro implica la movilización de recursos portuarios y de comunicaciones.

“Se recuerda que este tipo de eventos se encuentra regulado por la normativa ambiental y de seguridad, permitiendo controlar y minimizar riesgos para las personas y los bienes”, se explicó oficialmente.

