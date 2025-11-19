Condenan a un hombre por ingresar droga en un paquete de galletitas en la comisaría de Tornquist

El Juzgado Correccional Nº 2 condenó -en juicio abreviado- a Braian Ismael Candia a la pena de 6 meses de prisión por haber ingresado droga a una comisaría en un paquete de galletitas.

Según la causa investigada por la fiscalía N°19, a cargo de Mauricio Del Cero, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2024 cuando Candia intentó entregar cigarrillos de marihuana a una persona que se encontraba alojada en el sector de calabozos de la Estación de Policía Comunal de Tornquist.

La sustancia fue encontrada por personal policial al realizar una requisa de rutina a las mercaderías depositadas por Candia.

La droga estaba distribuida en cuatro cigarrillos armados que estaban en una bolsa de nylon transparente oculta en un paquete de galletitas.

Candia fue condenado como autor penalmente responsable del delito de tentativa de entrega o suministro de estupefacientes a título gratuito agravado.

