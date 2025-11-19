Cómo continúa el empleado municipal que se accidentó cuando podaba un árbol

Continúa internado en el Hospital Municipal el empleado municipal que cayó al vacío ayer cuando podaba un árbol en la calle 25 de Mayo al 200.

Daniel Soto tiene un politraumatismo grave y “continúa en asistencia respiratoria mecánica, bajo sedación“, informaron fuentes oficiales.

Se le colocó un catéter para medir la presión intracraneana, que ha resultado normal; mientras que la oxigenación es buena, aunque requiere medicación para mantener la presión y otros parámetros estables.

“El plan para las próximas horas es continuar con todo el soporte vital y la asistencia respiratoria”, aseveró un vocero del nosocomio.

