El Hospital Municipal informó que se buscan familiares o allegados de Luis Ángel Tantera, de 72 años.

El hombre falleció el viernes en el nosocomio.

Cualquier información se puede comunicar al 4598484 interno 0.

