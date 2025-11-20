Buscan allegados o familiares de un hombre que murió en el Hospital Municipal
El Hospital Municipal informó que se buscan familiares o allegados de Luis Ángel Tantera, de 72 años.
El hombre falleció el viernes en el nosocomio.
Cualquier información se puede comunicar al 4598484 interno 0.
