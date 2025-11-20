Detienen a un hombre que le hundió el cráneo a otro en una pelea en Felipe Solá

Un hombre identificado como Fabián Ayciriex (49) fue detenido acusado de haber causado lesiones graves a una persona durante una pelea en un centro tradicionalista de Felipe Solá (distrito de Puan).

Se detalló que Marcelo Delgado (43) debió ser internado de urgencia el pasado domingo luego de un golpe que recibió con un rebenque en la cabeza que le produjo un hundimiento del cráneo.

Personal del destacamento policial de Bordenave allanó la vivienda del acusado, donde se secuestró vestimenta y un rebenque de cuero de vaca con mango rígido. (FM Radiante)

MÁS INFORMACIÓN: Arrestan a un hombre que tenía un pedida de captura por robo calificado

Aprehendieron a un hombre por portar una licencia de conducir falsa

Condenan a un hombre por ingresar droga en un paquete de galletitas en la comisaría de Tornquist