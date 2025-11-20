jueves, noviembre 20, 2025
Policiales

Detienen a un hombre que le hundió el cráneo a otro en una pelea en Felipe Solá

De La Bahía Noticias

Un hombre identificado como Fabián Ayciriex (49) fue detenido acusado de haber causado lesiones graves a una persona durante una pelea en un centro tradicionalista de Felipe Solá (distrito de Puan).

Se detalló que Marcelo Delgado (43) debió ser internado de urgencia el pasado domingo luego de un golpe que recibió con un rebenque en la cabeza que le produjo un hundimiento del cráneo.

Personal del destacamento policial de Bordenave allanó la vivienda del acusado, donde se secuestró vestimenta y un rebenque de cuero de vaca con mango rígido. (FM Radiante)

MÁS INFORMACIÓN: Arrestan a un hombre que tenía un pedida de captura por robo calificado

Aprehendieron a un hombre por portar una licencia de conducir falsa

Condenan a un hombre por ingresar droga en un paquete de galletitas en la comisaría de Tornquist

Comentarios

You May Also Like

Un taxista fue salvajemente golpeado en una discusión de tránsito y quedó en grave estado

Debora Pedreira

Asesinan de un balazo en el pecho a un joven en un barrio de Santa Fe

De La Bahía Noticias

Encuentran muerto dentro de una mochila a un recién nacido en Misiones

De La Bahía Noticias