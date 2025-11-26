Condenan a los dos acusados de un crimen ocurrido en Punta Alta

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó a Oscar Esteban Alejandro Forchino a la pena de 12 años y 6 meses de prisión y a Ángel Orlando Cruz a 6 años de prisión por el crimen de Juan Martín Domenichetti.

Los jueces entendieron que Forchino fue el autor del homicidio, mientras que Cruz actuó como partícipe secundario.

El Tribunal computó como agravante el motivo que llevó a delinquir a los imputados -fueron a reclamarle a la víctima por una estafa producida con la venta de droga- y que Forchino tenía antecedentes penales.

Según la causa investigada por la fiscalía Nº 5 del fiscal Jorge Viego, el 22 de junio de 2024 Forchino y Cruz fueron a la casa de la víctima -ubicada en Entre Ríos 1345- cuando Forchino utilizó un cuchillo tipo Tramontina para agredir a Domenichetti, con la intención de causarle la muerte o habiéndose representado que con su accionar podía causar ese resultado.

Mientras Cruz retenía a la pareja de la víctima para impedir que intervenga en su defensa, Forchino le provocó dos heridas de arma blanca, una en el antebrazo izquierdo y otra en el tórax izquierdo. La última herida le produjo una hemorragia severa que provocó un shock hipovolémico y su posterior deceso.

