Adorni y Milei activan la “segunda fase” del Gobierno nacional con una reunión de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el presidente Javier Milei activaron la “segunda fase” del Gobierno con una reunión de Gabinete.

El encuentro, considerado el inicio de una nueva etapa de la gestión libertaria, tuvo como objetivo evaluar temas para las sesiones extraordinarias del Congreso y establecer la dinámica del gabinete.

Adorni planea implementar un seguimiento intenso de cada ministerio y llevar a cabo auditorías, aunque la palabra generó resistencia en algunos funcionarios.

Además, se presentó a los ministros de Seguridad y Defensa y se discutieron reformas legislativas clave.

