Amenazaron con un arma a un hombre para robarle una bicicleta

Un móvil del Comando de Patrullas aprehendió a dos personas por amenazar a un hombre con un arma para robarle una bicicleta.

La detención de Thiago Matías Correa (19) y Omar Carlos Francisco Macchi Silva (38) se registró en Inglaterra al 1800.

Según informaron fuentes policiales, instantes antes, en la zona de Pacífico al 3500, ambos sujetos habrían intimidado con un revólver a Luciano Facundo Tolosa (40) para sustraerle una bicicleta marca TopMega.

En el operativo se logró recuperar la bicicleta robada y además se secuestró otra bicicleta TopMega color verde, cuya procedencia no pudo ser acreditada por los aprehendidos.

Las actuaciones continúan bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego y averiguación de procedencia.

