Bahía Blanca: alimentos y bebidas subieron 0,5% en la tercera semana de noviembre, según el CREEBBA

El Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA) difundió su informe correspondiente a la tercera semana de noviembre, en el que el capítulo Alimentos y Bebidas mostró una variación del 0,5%. Con este registro, el acumulado del mes asciende a 1,8%.

Según el relevamiento, los mayores incrementos se observaron en bebidas sin alcohol, alimentos preparados y listos para consumir, y alimentos semipreparados.

En total, 6 de los 13 grupos analizados exhibieron alzas, mientras que los restantes presentaron variaciones negativas.

En cuanto a la evolución de 20 alimentos básicos respecto de la segunda semana del mes, se destacaron los aumentos en aceite de maíz (6,3%), agua envasada (6,3%) y manzana (6,2%).

Por otro lado, se registraron bajas importantes en papa (-12,7%), leche (-15,0%) y tomate (-19,1%).

MÁS INFORMACIÓN: Ruta 2: volcó un micro y hay al menos dos muertos

Condenan a un hombre por un brutal hecho ocurrido en Tornquist

Se juega la fecha 32 del Torneo Único de Futsal: partidos, horarios y tablas de posiciones