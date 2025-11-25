Francia se encamina a instaurar el servicio militar voluntario

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, debe anunciar el jueves la instauración de un servicio militar voluntario en ese espacio, en la estela de otros países europeos ante la creciente amenaza que ven en Rusia y las dudas sobre su aliado estadounidense.

El anuncio se produce tras la polémica generada por el jefe del Estado Mayor de los Ejércitos, el general Fabien Mandon, quien la semana pasada llamó a los franceses a “aceptar perder a sus hijos” en caso de conflictos en Europa.

El presidente aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto: “Es realmente necesario eliminar de inmediato cualquier idea confusa que consistiría en decir que vamos a enviar a nuestros jóvenes a Ucrania“, aclaró este martes a la radio RTL Macron.

Francia suspendió el servicio militar obligatorio en 1997, durante la presidencia del conservador Jacques Chirac, pero Macron aboga por “un nuevo marco para servir” en las Fuerzas Armadas y “reforzar el pacto ejército-nación”.

El mandatario centroderechista debería anunciar el jueves la instauración de un servicio militar voluntario, según varias fuentes. El objetivo es empezar con unas 2.000 personas y alcanzar progresivamente unos 50.000 voluntarios por año.

El gobierno no detalló por el momento las modalidades, pero, según varios medios de comunicación, la duración prevista sería de 10 meses y se remuneraría con varios cientos de euros.

Las Fuerzas Armadas francesas cuentan con aproximadamente 200.000 militares en activo y 47.000 reservistas, y el objetivo es contar con 210.000 y 80.000 personas, respectivamente, en 2030. (AFP)

