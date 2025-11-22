La deforestación tropical dispara olas de calor y pone en riesgo a millones

Un nuevo mapa interactivo desarrollado por investigadores de la Universidad de Leeds revela que la deforestación tropical puede elevar la temperatura local hasta 5 °C, lo que expone a más de 300 millones de personas a condiciones extremas de calor y se vincula con unas 28.000 muertes anuales relacionadas con el calor, según datos de la Universidad de Leeds y ENN.

Esta herramienta, presentada antes de que tenga lugar la COP 30 en Belém, Brasil, permite observar con detalle el impacto de la pérdida de bosques en el clima local y la salud pública.

El mapa interactivo, diseñado por el equipo de la Universidad de Leeds y presentado también por ENN, resalta el papel esencial de los bosques tropicales en la regulación de los climas locales.

El estudio, liderado por la doctora Carly Reddington y el profesor Dominick Spracklen, incluyó regiones de América Central y del Sur, África y el Sudeste Asiático, y concluyó que más de 300 millones de personas están actualmente expuestas a este aumento térmico.

Además, la investigación asocia la deforestación a unas 28.000 muertes anuales vinculadas al calor. Reddington señaló: “Este calentamiento local tiene importantes implicaciones para la salud humana, la seguridad hídrica, la agricultura y la resiliencia climática, especialmente para las comunidades vulnerables en los trópicos”, según declaraciones recogidas por la Universidad de Leeds.

Según la Universidad de Leeds, la desaparición de bosques tropicales elimina mecanismos naturales de enfriamiento como la sombra, la liberación de humedad por evapotranspiración y la absorción de dióxido de carbono.

Sin estos procesos, el calor se acumula rápidamente en la superficie, la humedad atmosférica disminuye y se incrementan las concentraciones de gases de efecto invernadero. Este fenómeno genera un mayor riesgo de olas de calor y perjuicios tanto para la salud como para la agricultura.

La Universidad de Leeds advierte que el aumento de temperaturas por deforestación tiene efectos directos en la salud pública, la seguridad alimentaria y la capacidad de adaptación comunitaria, publicó el sitio Infobae.

El mayor calor puede incrementar la mortalidad por exposición, reducir la disponibilidad de agua y afectar negativamente los cultivos y la productividad agrícola. Estas amenazas impactan en particular a las poblaciones más vulnerables de las regiones tropicales, donde las opciones de respuesta ante el cambio climático son limitadas.

