El precio de los autos podría variar por el acuerdo entre EE UU y la Argentina

El acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos incluyó la posibilidad de importar sin aranceles vehículos fabricados en ese país, que hoy pagan un arancel de 35%.

Entre fabricantes y concesionarios circula una versión de que el cupo sería de 10.000 unidades durante 2026 y que posteriormente se iría renovando de manera anual, publicó el diario Clarín. Pero por el momento no es un dato oficial.

“Hay que ver primero si se confirma el cupo y luego cómo se reparte. En el caso de México, que tiene un cupo para exportar sin arancel hacia Argentina, son las marcas radicadas allá las que negocian entre ellas”, explicó el directivo de una marca asiática con fábrica en EE.UU.

En la Argentina se estima que este año se venderán poco más de 600.000 vehículos cero kilómetro, de modo que la incidencia de un cupo de 10.000 unidades no tendría efecto sobre el mercado.

De todos modos, son pocos los modelos fabricados en Estados Unidos que hoy se venden en la Argentina.

Una de las marcas con más presencia de ese país es Ford, que importa la camioneta “full size” F150, la SUV Bronco de alta gama (la gama “Sport” es fabricada en México) y el deportivo Mustang con motor V8. Honda trae una versión eléctrica del Accord y Stellantis importa dos versiones de Jeep, Wrangler y Gladiator.

Pero son muchas las marcas que fabrican en Estados Unidos y que podrían traer nuevos modelos al país: entre las más mencionadas están Chevrolet, Volkswagen, Hyundai, Kia y Honda.

Los vehículos que llegan desde EE.UU. se ubican en los segmentos de precios más altos, ya que al tributar 35% de arancel su precio suele quedar alcanzado por la segunda escala de los impuestos internos, que sigue vigente para unidades con un precio de lista de $ 90 millones. Ese impuesto “al lujo” que grava con un 18% adicional nominal y que termina impactando sobre el precio final con un incremento del 25%.

Pero con una rebaja de impuestos, varios de esos modelos podrían pasar a costar casi la mitad en las concesionarias.

