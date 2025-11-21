Ministro de Economía dice nunca habló con bancos sobre rescate o cifra de US$20.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo el viernes que el Gobierno no habló con bancos sobre un “rescate” ni sobre una cifra de US$20.000 millones, según publicó en su cuenta oficial de X.

El jueves, el Wall Street Journal publicó, citando a fuentes, que el plan de rescate de US$20.000 millones para Argentina por parte de JP Morgan Chase JPM.N, Bank of America BAC.N y Citigroup C.N se ha pospuesto, después de que los banqueros optaran por un paquete de préstamos a corto plazo más pequeño.

“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de US$20.000 millones”, dijo Caputo. “Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión“, agregó. (Reuters)

MÁS INFORMACIÓN: Tragedia en la ruta 22: cuatro muertos, un sobreviviente y un detenido tras el brutal choque

Ocho ferias en espacios públicos de Bahía Blanca para recorrer el fin de semana largo

Megacausa V Cuerpo: Casación ratificó prórroga de prisión preventiva al militar Roberto Brunello