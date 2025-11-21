Realizarán una jornada sobre juegos de mesa en la Biblioteca Popular de Bella Vista

Este sábado 22 de noviembre se realizará la jornada-taller “Jugar x Jugar”, dedicada a juegos de mesa modernos.

La actividad comenzará a las 16 en la Biblioteca Popular Urdinola de Pedernera de Bella Vista, ubicada en Rincón 555.

La propuesta está dirigida a todas las edades e invita a participar de dinámicas y juegos guiados.

El encuentro cuenta con la organización de la Biblioteca Popular, el grupo Token, el Municipio de Bahía Blanca y el Instituto Cultural.

