sábado, noviembre 22, 2025
Locales

Realizarán una jornada sobre juegos de mesa en la Biblioteca Popular de Bella Vista

De La Bahía 915

Este sábado 22 de noviembre se realizará la jornada-taller “Jugar x Jugar”, dedicada a juegos de mesa modernos.

La actividad comenzará a las 16 en la Biblioteca Popular Urdinola de Pedernera de Bella Vista, ubicada en Rincón 555.

La propuesta está dirigida a todas las edades e invita a participar de dinámicas y juegos guiados.

El encuentro cuenta con la organización de la Biblioteca Popular, el grupo Token, el Municipio de Bahía Blanca y el Instituto Cultural.

MÁS INFORMACIÓN: Están abiertas las inscripciones en el Conservatorio de Música de Bahía Blanca

Llega la octava edición de la Fiesta de la Comida Mediterránea en Cabildo

Realizarán el festival “La voz de un amigo”, un homenaje a Sergio “El Chino” Barriga

