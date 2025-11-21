Un hombre sufrió heridas en un siniestro vial que se produjo en la ruta 76

Un siniestro vial se produjo este viernes en la ruta provincial 76, en las inmediaciones de la estancia “El Pantanoso”.

Ante la emergencia, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra de la Ventana desplegó dos unidades al lugar y concurrió al lugar, informó el sitio Noticia Radio Reflejos.

El conductor del rodado, cuya identidad no se detalló, resultó herido y fue trasladado al hospital municipal de Coronel Suárez.

