Temporal en Córdoba: el viento voló parte del techo de una capilla

Un intenso temporal de viento provocó daños importantes en la ciudad de Deán Funes, en Córdoba, durante la madrugada de este viernes.

En el barrio Cerro del Sol, la capilla Nuestra Señora del Rosario sufrió la voladura de la mitad de su techo.

Las chapas fueron arrancadas y dispersadas en un área de unos 60 metros, informó el sitio Cadena 3.

El temporal también provocó la caída de ramas pesadas y el corte de cables eléctricos, lo que dejó a algunos sectores sin servicio.

Desde temprano, Defensa Civil y personal de la cooperativa local trabajaron para despejar la zona, evaluar los daños y restablecer el suministro.

A pesar de los destrozos, las autoridades confirmaron que solo se registraron daños materiales y no hubo heridos.

