viernes, noviembre 21, 2025
Nacionales

Temporal en Córdoba: el viento voló parte del techo de una capilla

De La Bahía Noticias

Un intenso temporal de viento provocó daños importantes en la ciudad de Deán Funes, en Córdoba, durante la madrugada de este viernes.

En el barrio Cerro del Sol, la capilla Nuestra Señora del Rosario sufrió la voladura de la mitad de su techo.

Las chapas fueron arrancadas y dispersadas en un área de unos 60 metros, informó el sitio Cadena 3.

El temporal también provocó la caída de ramas pesadas y el corte de cables eléctricos, lo que dejó a algunos sectores sin servicio.

Desde temprano, Defensa Civil y personal de la cooperativa local trabajaron para despejar la zona, evaluar los daños y restablecer el suministro.

A pesar de los destrozos, las autoridades confirmaron que solo se registraron daños materiales y no hubo heridos.

MÁS INFORMACIÓN: Una severa tormenta que provocó la caída de árboles y anegamientos en Chivilcoy

Megacausa V Cuerpo: Casación ratificó prórroga de prisión preventiva al militar Roberto Brunello

Cuatro demorados por tener cocaína y marihuana

Comentarios

You May Also Like

Incluyeron nuevas actividades que quedan exceptuadas de cumplir con la cuarentena

Debora Pedreira

Vizzotti: “Estamos volviendo de Rusia para iniciar la vacunación más importante de Argentina”

Debora Pedreira

Estupor en General Rodríguez: un matrimonio asesinó a sus bebas gemelas porque “no dejaban de llorar”

Gerardo Lorenzo