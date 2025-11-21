[VIDEOS] Madrugada de furia en el sur tucumano: temporal dejó árboles caídos y casas dañadas

El sur de la provincia de Tucumán amaneció este viernes con las consecuencias de un fuerte temporal que se desató durante la madrugada.

Las ráfagas de viento, que habrían cesado alrededor de las 03:40, provocaron múltiples incidentes que movilizaron a la Policía, bomberos y equipos municipales.

Los reportes de la Unidad Regional Sur (URS) indican calles y rutas bloqueadas, interrupciones del servicio eléctrico y daños en viviendas, aunque sin heridos graves ni víctimas fatales.

En Arcadia, entre ocho y diez viviendas registraron daños en chapas, correas y paredes. También se reportó la caída de postes de energía y árboles, sin afectar la circulación en las rutas de la zona.

En Concepción, las caídas de árboles fueron generalizadas y complicaron el tránsito urbano, informó el sitio Primera Fuente.

En la ruta nacional 38, un pino de unos 20 metros cayó y bloqueó por completo la calzada, mientras que distintos sectores de la ciudad —como Vicente López y San Martín, o Roca y España— quedaron afectados por árboles y cables en el suelo.

El temporal también interrumpió servicios y rutas en otros puntos de la región. En la ruta provincial 331, en Los Sarmientos, la caída de árboles y del tendido eléctrico obligó al trabajo de la comuna local.

En Juan Bautista Alberdi y zonas cercanas, como Los Arroyo, Donato Álvarez y Marapa, se produjo un corte total de energía. En Alberdi, un árbol de gran porte cayó frente al complejo municipal y afectó cables de alta tensión, además de dañar la galería de un kiosco.

En ruta 308, a la altura del ingreso a barrio Escaba, una conductora impactó con su vehículo contra un árbol caído; solo se registraron daños materiales. En Alpachiri, sobre ruta nacional 65, hubo caída de postes y árboles en sectores como El Molino y El Remate.

En localidades como Villa Belgrano y La Cocha, los daños fueron menores y se limitaron a la caída de ramas y algunos árboles, sin afectar la circulación ni viviendas.

