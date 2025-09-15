Relanzan la página de la VTV para agilizar trámites y combatir estafas

El Ministerio de Transporte bonaerense, que lidera Martín Marinucci, anunció la modernización del sitio web de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. Así, ofrece una experiencia tecnológica ágil y cómoda para las y los usuarios.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, renovó la página web de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) con una navegación optimizada y nuevos servicios digitales para mejorar la experiencia de las y los usuarios. Además, la modernización acercará herramientas para realizar denuncias anónimas y profundizar el combate contra las estafas.

La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado. El rediseño implica una relación más cercana con quienes utilizan el servicio, permitiendo a las y los bonaerenses resolver trámites con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo.

La web renovada también incorpora un servicio digital de atención personalizada, que optimiza la gestión de consultas y turnos y brinda respuestas actualizadas. Asimismo, las y los usuarios podrán acceder a un mapa interactivo con la ubicación de cada una de las plantas oficiales.

De esa manera, desde el Ministerio que lidera Marinucci se busca redoblar los esfuerzos contra las páginas truchas que ofrecen un servicio ilegal y estafan a la ciudadanía cometiendo un perjuicio contra la administración pública. Por caso, también se podrán realizar denuncias y seguir el estado de las mismas.

Vale recordar que, en paralelo con esta transformación digital, Transporte viene desarrollando acciones concretas para mitigar las estafas virtuales y combatir las plantas ilegales de verificación, con el objetivo de proteger a quienes realizan el trámite de manera responsable.

Así, en las últimas semanas, se denunció ante la Justicia un total de 227 páginas de Verificación Técnica Vehicular ilegales en el “Marketplace” de la red social Facebook. La medida fue tomada luego de que la Dirección Provincial de VTV constató el ofrecimiento del servicio de manera ilegal.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Transporte sigue avanzando en la modernización del Estado y en la construcción de un servicio público más accesible, ágil y transparente, poniendo la tecnología al servicio de las personas.