Tensión en Crónica TV por un hombre que irrumpió en el estudio con un arma blanca

Un hombre con las facultades mentales alteradas ingresó en la madrugada de este lunes al edificio del canal Crónica, portando un cuchillo y atacó al personal de seguridad.

El episodio ocurrió a las 5.30 de la madrugada en avenida Juan de Garay 140, donde la Policía y el SAME realizaron un operativo.

“A partir de las 4 de la madrugada, este hombre empezó a golpear un ventanal muy grande que hay en la calle (desde que se ve el estudio de tevé). Estuvo una hora y media sí. Y, de repente, se escucha en la redacción un griterío, golpes y a sujeto que estaba tratando de treparse por la pared. Rompió una televisión, gran parte de la redacción”.

“Estaba a los gritos esta persona. Y cortamos la transmisión por una cuestión lógica. Nos acercamos a hablarle con Mati Rufett (periodista deportivo), se levanta la remera y medio que se baja los pantalones. Decía que estaba desesperado, que una banda lo quería matar. No era muy coherente lo que decía. Al compañero de seguridad, lo quiso matar con el cuchillo”, amplio Gastón Samá, integrante del aire del canal. (Diario Popular)