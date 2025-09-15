Fútbol femenino: los resultados de la fecha 18° y las tablas de posiciones
Se disputó la Fecha 18 del Torneo de Primera A y Primera B del fútbol femenino que organiza la Liga del Sur.
PRIMERA A
Tiro Federal 2 – 1 STMBB
Goles: Magali Toloza y Camila Odriozola // Victoria Nervi.
Villa Mitre 4 – 2 Bella Vista
Goles: Lucrecia Semper, Sol Menéndez Perrone, Agustina Rodríguez y Renata Trech // Olivia Mina De Luca y Victoria Sánchez Valle.
Libertad 1 – 2 La Armonía
Goles: Antonella De Vega // Cecilia Moreno y Sara Menna.
SPIQPYA vs Sansinena (Suspendido).
PRIMERA B
AEC 8 – 0 Pacífico (C)
Goles: Antonella Seri (2), Evelyn Alonso (2), Alexia Villani, Trinidad Rivas, Belén Posse y Stefanía Ghilardi.
Pacífico (BB) 0 – 2 Liniers
Goles: Renata Segovia (2).
Rosario PB 2 – 3 Estrella de Oro
Goles: Celeste Medina (2) // Paula Rodríguez (2) y Rosario Damiani.
Olimpo 1 – 6 Sporting
Goles: Sabrina Genchi // Nelly Maidana, Rocío Avalos, Sol Anachuri, Jazmín Oberti, Denisse Ayon y Rocío Troncoso.
Huracán 0 – 3 San Francisco
Goles: Florencia Sorbellini (2) y Paloma Vidal.