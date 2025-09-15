lunes, septiembre 15, 2025
Fútbol femenino: los resultados de la fecha 18° y las tablas de posiciones

De La Bahía Noticias

Se disputó la Fecha 18 del Torneo de Primera A y Primera B del fútbol femenino que organiza la Liga del Sur.

PRIMERA A

Tiro Federal 2 – 1 STMBB
Goles: Magali Toloza y Camila Odriozola // Victoria Nervi.

Villa Mitre 4 – 2 Bella Vista
Goles: Lucrecia Semper, Sol Menéndez Perrone, Agustina Rodríguez y Renata Trech // Olivia Mina De Luca y Victoria Sánchez Valle.

Libertad 1 – 2 La Armonía
Goles: Antonella De Vega // Cecilia Moreno y Sara Menna.

SPIQPYA vs Sansinena (Suspendido).

PRIMERA B

AEC 8 – 0 Pacífico (C)
Goles: Antonella Seri (2), Evelyn Alonso (2), Alexia Villani, Trinidad Rivas, Belén Posse y Stefanía Ghilardi.

Pacífico (BB) 0 – 2 Liniers
Goles: Renata Segovia (2).

Rosario PB 2 – 3 Estrella de Oro
Goles: Celeste Medina (2) // Paula Rodríguez (2) y Rosario Damiani.

Olimpo 1 – 6 Sporting
Goles: Sabrina Genchi // Nelly Maidana, Rocío Avalos, Sol Anachuri, Jazmín Oberti, Denisse Ayon y Rocío Troncoso.

Huracán 0 – 3 San Francisco
Goles: Florencia Sorbellini (2) y Paloma Vidal.

