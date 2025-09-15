Condenan a un hombre a 7 años y medio de prisión por varios hechos violentos ocurrido en Suárez

El Tribunal Oral Criminal Nº 3 de Bahía Blanca condenó -en juicio abreviado- a Juan Manuel Gorordo a la pena de 7 años y 6 meses de prisión por haber participado de tres hechos violentos ocurridos en la localidad de Coronel Suárez.

Según las investigaciones realizadas por la fiscalía Nº 11 a cargo de Diego Conti, el 23 de noviembre de 2024 en calle Lavalle y Avenida Sixto Rodríguez, Gorordo interceptó a un hombre a quien intimidó con un cuchillo que le puso en su espalda, lo llevó hacia otro lugar donde le produjo varias heridas en distintas partes de su cuerpo para sustraerle una riñonera con sus pertenencias, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Además, se lo condenó por el robo ocurrido el 21 de noviembre de 2024, en la estación de servicio YPF, ubicada en Avenida Casey y Garibaldi, donde Gorordo llegó a pedirle bebidas energizantes al playero, ingresó al sector denominado “nochero” y sustrajo dinero de la caja registradora.

También, se determinó su participación en el hecho ocurrido el 26 de noviembre de 2024, cuando ingresó al domicilio ubicado en Avenida del Molino al 2000 donde amenazó de muerte al dueño de la casa mientras esgrimía un cuchillo tipo serrucho en su mano.

Gorordo fue condenado por los delitos de robo doblemente agravado por el uso de arma y por las lesiones causadas, hurto y amenazas en concurso real de delitos y fue declarado reincidente por contar con otra condena a 4 años de prisión por robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, daño y hurto.