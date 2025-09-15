Allanamientos en Tres Arroyos por tenencia de material de abuso sexual infantil

En el marco de dos investigaciones realizadas por la fiscalía N.º 6, la Justicia de Garantías ordenó la realización de un allanamiento de dos viviendas de Tres Arroyos por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Se trata de dos hechos que no se encuentran vinculados entre sí, cuyas causas iniciaron a través de reportes de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), quienes detectaron que usuarios determinados almacenaron, subieron o compartieron videos y fotos con contenido ilícito.

En ese contexto, se procedió a realizar tareas investigativas que permitan determinar los domicilios y quiénes eran los moradores.

Uno de los allanamientos se realizó en un departamento ubicado en calle Lamadrid al 1000, desde donde se habría almacenado un video en el cual se observa a una niña menor de 13 años exhibiendo sus partes íntimas, por lo que en el lugar los efectivos policiales secuestraron elementos tecnológicos que serán peritados.

En tanto que, desde la vivienda de calle Mar del Plata al 1100 se determinó que subieron seis fotografías en las cuales se observan a menores de edad en situación de abuso sexual, por lo que se procedió al secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos.

Los resultados de las pericias determinarán los pasos a seguir en cada una de las investigaciones.