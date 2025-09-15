Afirman que se deberían suspender las clases por el corte general de agua

Ante el corte general de agua previsto para el próximo miércoles en Bahía Blanca, el SUTEBA local señaló que “se debería proceder a suspender las clases para evitar riesgos innecesarios”.

El gremio remarcó que ante esa situación “no se cumplen las condiciones de salubridad necesaria para el desarrollo de las tareas escolares de alumnos y trabajadores de la educación”.

Por lo tanto, “por más que se explicite un plan de contingencia se deberían suspender las clases”, agregaron desde SUTEBA Bahía Blanca.

EL COMUNICADO DE ABSA

Para el próximo miércoles 17, se ha programado un operativo para el reemplazo de un tramo del acueducto principal que transporta el agua desde el Dique Paso de las Piedras, en el ingreso a la Planta Potabilizadora Patagonia. Las tareas demandarán interrumpir el funcionamiento del establecimiento potabilizador por un plazo estimado en 24 horas.

Los trabajos incluyen el reemplazo de una sección de 4 metros del conducto de 1500 milímetros de diámetro, que se encuentra deteriorada. Se trata de una tarea importante para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y minimizar riesgos que puedan poner en peligro el servicio de agua.

Para poder ejecutar las tareas, es necesario interrumpir el ingreso del líquido a la Planta Patagonia, por lo que deberá detenerse la producción del establecimiento a partir de las 06:00 del miércoles por un plazo estimado en 24 horas, afectando con falta de suministro a toda la localidad durante ese periodo.

En tanto, durante ese lapso permanecerá operativa la nueva planta modular de producción de agua, que permitirá abastecer los camiones cisterna para la asistencia a los establecimientos hospitalarios y sanitarios.

Por esta razón es importante que todos los usuarios realicen reservas domiciliarias para cuando se produzca la interrupción del suministro, y durante el transcurso del día las utilicen sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles, hasta la normalización del servicio.

Una vez finalizadas las tareas el suministro de agua se recuperará en forma lenta y paulatina, ya que deben ir rehabilitándose gradualmente los envíos de agua desde el Dique y el resto de las captaciones.

Durante la jornada, se aprovechará el parate operativo para ejecutar en distintos puntos de la ciudad otros trabajos que estarán a cargo de otras empresas y áreas de gobierno, que son de gran envergadura. Esto exigió una coordinación minuciosa y compleja, pero permitirá un mejor aprovechamiento del tiempo de afectación, minimizar impactos y cortes futuros. De esta manera se trabajará en varios puntos de Bahía Blanca con el mismo sentido: optimizar el sistema de provisión de agua en la ciudad.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.