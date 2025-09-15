martes, septiembre 16, 2025
Realizarán corte de tránsito en un sector de la ciudad por obras

De La Bahía Noticias

El municipio de Bahía Blanca anunció que mañana (martes 16) realizará un corte de tránsito en un sector de Bahía Blanca.

Se trata de la rotonda de Casanova, entre Urquiza y Fuerte Argentino.

La interrupción será entre las 8 a 19.

Por este motivo, se anunció que se hará un cambio en el recorrido de la línea 503.

Cuando vaya del centro de la ciudad a la UNS, circulará por Urquiza, Napostá, Alsina, Cervantes, Cerrito y Reconquista. Cuando regrese, lo hará por Reconquista, Cerrito, Sarmiento, 12 de Octubre y recorrido habitual.

El corte de tránsito se realizará por ejecución de obras de reencarpetado.

