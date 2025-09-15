Algunos datos curiosos que hacen especial al “pulpito tehuelche”

El Museo Vicente Di Martino de Monte Hermoso detalló algunos datos curiosos sobre el pulpo.

El Octopus tehuelchus, también conocido como el pulpito tehuelche, es un pequeño cefalópodo del Atlántico Sur que tiene varios datos curiosos que lo hacen especial.

• Endémico y resistente: Vive exclusivamente en aguas templadas del suroeste del Atlántico, desde el sur de Brasil hasta la Patagonia argentina. Su hábitat favorito son las zonas intermareales y submareales poco profundas

• Huevos gigantes: A diferencia de otros pulpos, pone huevos de gran tamaño (¡unos 200 por temporada!) entre otoño e invierno. El desarrollo embrionario dura unos 4 meses, y las crías emergen en primavera.

• Ciclo de vida peculiar: Los juveniles crecen durante el verano y alcanzan su tamaño máximo en unos 17-18 meses. El apareamiento ocurre en verano, justo cuando las temperaturas suben

• Estratega del camuflaje: Como buen pulpo, tiene una capacidad impresionante para cambiar de color y textura, lo que le permite mimetizarse con el entorno rocoso o arcilloso del fondo marino. Esto lo protege de depredadores y le ayuda a cazar.

• Ingeniero del ecosistema: Al excavar refugios y modificar el sustrato donde vive, contribuye a la estructura del hábitat costero. Esto beneficia a otras especies que usan sus madrigueras abandonadas.