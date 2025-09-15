Cuándo es la Feria de Artesanos de Bahía Blanca 2025

El 34º Encuentro Nacional de Artesanos y Artesanas de Bahía Blanca será del 8 al 12 de octubre de 2025, confirmaron desde la organización.

Según se detalló, en caso de emitirse un alerta amarilla, el día correspondiente las actividades deberán suspenderse o reprogramarse.

“Esto significa que no podremos armar ni continuar con las actividades previstas en esas condiciones”, explicaron.

Así surge de una reunión mantenida por la organización del Encuentro con el Municipio de Bahía Blanca, Defensa Civil y otras áreas involucradas.

“La razón es clara: la prioridad es la vida humana por encima de todo. Esta decisión es indeclinable por parte del municipio”, se aclaró.

“Pedimos a todas y todos que tengan en cuenta esta medida, de modo que podamos organizarnos y cuidarnos colectivamente. Queremos que este Encuentro sea una celebración del arte y el oficio, pero siempre con responsabilidad y cuidado mutuo”, se agregó desde la organización.