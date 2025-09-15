Córdoba: sufrió la amputación de su brazo tras la explosión de un aire acondicionado

Un grave accidente laboral tuvo lugar cerca del mediodía en una empresa metalúrgica, ubicada en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

Un operario, ajeno a la firma, sufrió la amputación del brazo derecho luego de que le explotara un aire acondicionado.

El episodio ocurrió pasadas las 11 en la firma Proma, ubicada en la calle Colina Impira al 3500, a pocos metros de la fábrica de Renault.

De acuerdo a información oficial, el trabajador se encontraba realizando la recarga del artefacto cuando, por causas que se investigan, tuvo lugar una explosión que le produjo heridas graves en miembros inferiores y superiores.

El operario cayó desde un techo de chapa y también sufrió fracturas expuestas, por lo que fue derivado al Hospital de Urgencias. (El Doce TV)