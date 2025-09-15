martes, septiembre 16, 2025
Policiales

Detienen a un hombre en Toay por presunta explotación sexual de su hijastra

De La Bahía Noticias

La Policía de La Pampa detuvo en la vecina localidad de Toay a un hombre de 45 años acusado de explotar sexualmente a su hijastra.

El allanamiento, realizado por el Área de Trata de Personas en una vivienda cercana al barrio Las Cortaderas, se concretó tras una investigación iniciada por la Fiscalía Federal.

De acuerdo a lo que pudo saber El Diario de La Pampa, la víctima, una joven de 21 años, habría sido coaccionada por su padrastro para ejercer la prostitución.

“Si bien la joven es mayor de edad, la investigación apunta a que existía coerción”, confió una fuente policial.

Además, contó que durante el operativo, se secuestraron “diversos elementos de interés para la causa”.

El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal, que investiga el delito de explotación sexual, tipificado en el artículo 145 bis de la Ley 26.842.

La investigación continúa para determinar si hay otras personas involucradas en el hecho.

