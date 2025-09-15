lunes, septiembre 15, 2025
EconomiaEconomia

Confirman la fecha de pago de haberes de septiembre a jubilados y pensionados bonaerenses

De La Bahía Noticias

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó la fecha de pago a los jubilados y pensionados bonaerenses de los haberes correspondiente a septiembre 2025.

El organismo informó que los beneficiarios de la provincia de Buenos Aires percibirán sus sueldos a partir del próximo lunes 29.

Este es el cronograma completo:

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE

– Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;

– Pensiones sociales – no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE

– Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El IPS recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de octubre de 2025.

Comentarios

You May Also Like

“Hubo una anarquía en las obras que se realizan en la Argentina”, dijo el jefe de Gabinete

De La Bahía Noticias

El gobierno oficializó la baja del Impuesto PAIS: el impacto en el rubro textil

De La Bahía Noticias

La UIA afirma que el sistema de juicios laborales “es perverso”

De La Bahía Noticias