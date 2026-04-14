Córdoba: un alumno llevó una picana eléctrica a una escuela

La Policía informó el secuestro de una picana eléctrica en una escuela ubicada en el centro de la capital de la provincia de Córdoba.

Según revelaron fuentes policiales, un alumno ingresó ayer por la mañana al colegio con el arma de electrochoque y luego la entregó tras la intervención de las autoridades escolares.

Previamente, se dispuso de inmediato la activación del protocolo correspondiente, lo que incluyó medidas preventivas dentro del edificio y el aviso a las fuerzas de seguridad.

Se dispuso la intervención de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).