Pueyrredón se suma a la recuperación: 64 clubes ya fueron asistidos por el programa Clubes de Pie

El intendente Federico Susbielles encabezó el acto de inauguración de obras que realizó el club Pueyrredón en el marco del programa “Clubes de Pie”, con una inversión que rondó superó los 33 millones de pesos.

Las obras en la institución deportiva de calle Darregueira 957, incluyeron la modificación total e instalación de nuevo piso en la cancha auxiliar; arreglos y optimización de la cancha principal, luego de los destrozos ocasionados por la inundación de marzo de 2025.

Los trabajos fueron articulados entre el Municipio de Bahía Blanca y Unipar, empresa que apadrinó al mencionado club.

El intendente agradeció “el esfuerzo de sus dirigentes y familias, al programa Clubes de Pie y al aporte de Unipar”, y destacó que con esta tarea conjunta “se pudo restaurar tanto la cancha principal como la auxiliar, y se generaron nuevos vestuarios”.

“Genera emoción ver como entre todos nos seguimos poniendo de pie en Bahía Blanca. Seguimos y seguiremos acompañando a nuestros clubes y apostando al deporte como motor de encuentro y reconstrucción”, remarcó Susbielles.

Por su parte, Sebastián Barisone, director del Instituto del Deporte, expresó que “hoy se cristaliza y se hace visible una vez más, esta tarea que se propuso el Municipio de extender una mano a cada club de la ciudad, que además de ser un espacio para practicar una disciplina es también, y fundamentalmente, un lugar de encuentro para muchos chicos y sus familias”.

En el marco del programa Clubes de Pie ya son 64 las instituciones deportivas bahienses que han recibido subsidios para arreglos y reparaciones post temporal e inundación.