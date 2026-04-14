El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para este martes a la tarde.

El organismo señaló que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad” y especificó que la advertencia incluye todo el sudoeste bonaerense, excepto la costa del distrito de Patagones.

En tanto, citando el SMN, el municipio informó que para la tarde de hoy se esperan lluvias débiles, que podrían afectar sobre la zona norte del distrito.

“Atento a esta descripción, no se esperan mayores inconvenientes”, agrega el comunicado del gobierno local.