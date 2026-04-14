Derrumbe en Bahiense del Norte: secuestraron los celulares de integrantes de la comisión directiva

La Policía secuestró teléfonos celulares durante siete allanamientos que realizó en el marco de la investigación realizada por la fiscalía Nº 7 por las presuntas interferencias en la investigación por el derrumbe que se produjo en Bahiense del Norte durante el temporal del 16 de diciembre de 2023.

Se trata de una derivación de la causa principal que investiga la presunta comisión de los delitos de encubrimiento o falso testimonio tras un informe presentado por un perito, donde se habría hecho un agregado que podría haber sido acordado por un grupo de personas.

Los allanamientos fueron otorgados por el Juzgado de Garantías N.º 2 donde se logró obtener distintos aparatos de telefonía celular, pertenecientes a integrantes de la comisión directiva del Bahiense del Norte, que serán peritados en busca de mayores elementos de interés para la investigación.

El resultado de esa pericias determinarán los pasos a seguir en la causa.