El FMI reduce la expectativa de crecimiento para Argentina

En un escenario global volátil e incierto por la guerra en Oriente Medio, el Fondo Monetario Internacional redujo este martes la perspectiva de crecimiento de la Argentina.

El organismo internacional pronosticó que el PBI del país aumentará este año un 3,5%, menos del 4% que había previsto en enero

De todos modos, el FMI señaló que la Argentina será una de las economías que más crezca en la región y estimó que el promedio de inflación para 2026 será de 30,4%.

También proyecta que el desempleo se ubicará en torno al 7,2%.

El panorama global muestra un crecimiento global del 3,1% en 2026, con una inflación del 4,4%.

La guerra en Oriente Medio frenó el impulso económico y el Fondo advierte sobre el impacto en los precios de la energía y la necesidad de estabilidad de precios sobre el crecimiento a corto plazo. (Con datos del diario Clarín)