“Los próximos 18 o 20 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas”

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso este martes en una cumbre organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país e insistió que la inflación tendrá “certificado de defunción”.

“El cuándo va a depender de cuánto se recupere la demanda de dinero, que depende también de la confianza y de las tasas de interes que ya están bajando”, dijo Caputo cuando le consultaron sobre las metas de baja de inflación.

Luego, redobló la apuesta y sostuvo que “entramos en un proceso virtuoso y yo creo que a partir de abril los próximos 18 o 20 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”.

Al hablar de las razones por las que Argentina tendrá desde abril los mejores años las últimas décadas, el ministro de Economía, Luis Caputo, consideró que Milei “es uno de los tres líderes mundiales más importantes” y eso es un “atajo hacia las inversiones”.

“Tenemos en el presidente a un líder mundial. Es uno de los tres líderes mundiales más importantes y el caso argentino genera admiración en el mundo y eso es una suerte de atajo hacia las inversiones”, sostuvo Caputo en la cumbre de AmCham. (Diario Clarín)