La Casa del Niño de Ingeniero White cumple 40 años

La Casa del Niño de Ingeniero White, ubicada en calle Magallanes N° 3897, cumple 40 años de trabajo sostenido en la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

A lo largo de su trayectoria, el dispositivo acompañó a generaciones de familias y se consolidó como una política pública territorial clave, orientada a la inclusión, el acompañamiento socioeducativo y el fortalecimiento comunitario.

Actualmente, es sede de la Orquesta Escuela y de un jardín maternal y de infantes.

El festejo por el 40° aniversario se llevará a cabo hoy, a las 10, con una jornada recreativa con espectáculo infantil destinada a los niños y niñas que asisten a la institución.