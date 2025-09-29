lunes, septiembre 29, 2025
DestacadasLocales

Allanaron un departamento de Bahía Blanca por tenencia de material de abuso sexual infantil

De La Bahía Noticias

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía Nº20, el Juzgado de Garantías Nº 1 ordenó el allanamiento de un departamento ubicado en el tercer piso del edificio de calle Vieytes 353 para recolectar pruebas en torno a una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

La investigación se inició a través de un reporte de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) donde surge que la empresa Imgbox denunció que el 7 de enero pasado un usuario de esa plataforma subió dos archivos de imagen de una niña menor de 13 años mostrando sus partes íntimas.

Personal de Cibercrimen Región Interior Sur llevó a cabo el procedimiento con el objetivo de registrar y secuestrar elementos tecnológicos que pudieran contener material ilícito.

Los efectivos lograron secuestrar el gabinete de una computadora de escritorio, dos discos rígidos y un Iphone, que serán peritados en busca de elementos de interés para la investigación.

Comentarios

You May Also Like

El IPC señala una canasta básica bahiense de más de $ 8.000

De La Bahía Noticias

Nuevo operativo de documentación en Bahía: dónde se hará

De La Bahía Noticias

El intendente Héctor Gay anunció que irá por la reelección

De La Bahía Noticias