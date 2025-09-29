Allanaron un departamento de Bahía Blanca por tenencia de material de abuso sexual infantil

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía Nº20, el Juzgado de Garantías Nº 1 ordenó el allanamiento de un departamento ubicado en el tercer piso del edificio de calle Vieytes 353 para recolectar pruebas en torno a una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

La investigación se inició a través de un reporte de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) donde surge que la empresa Imgbox denunció que el 7 de enero pasado un usuario de esa plataforma subió dos archivos de imagen de una niña menor de 13 años mostrando sus partes íntimas.

Personal de Cibercrimen Región Interior Sur llevó a cabo el procedimiento con el objetivo de registrar y secuestrar elementos tecnológicos que pudieran contener material ilícito.

Los efectivos lograron secuestrar el gabinete de una computadora de escritorio, dos discos rígidos y un Iphone, que serán peritados en busca de elementos de interés para la investigación.