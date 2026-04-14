La vicegobernadora se refirió a las obras en el canal Maldonado y criticó al Gobierno de Milei

La vicegobernadora Verónica Magario criticó la falta de soluciones del Gobierno nacional a los problemas que atraviesa la Argentina y puso como ejemplo a Bahía Blanca.

“Tras la tragedia climática que asedió a Bahía Blanca, trabajamos en la refuncionalización del canal Maldonado, con cambios de cañerías para triplicar el caudal y resolver los problemas de agua del distrito”, señaló la funcionaria.

“Pese a la ausencia del Gobierno nacional, desde la Provincia nos hacemos cargo junto al municipio para darle las soluciones correspondientes a las y los bahienses”, agregó la vice.