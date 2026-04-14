Declaran de Interés Municipal la 41° edición del Festival Folklórico “Esperando el Sol del 25”

El Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal la 41° edición del Festival Folklórico “Esperando el Sol del 25”, que se realizará en el marco de la víspera del 25 de Mayo.

De este modo, se reconoce “el valor cultural, social y comunitario del Festival” porque “promueve la identidad nacional, la participación intergeneracional, la difusión del folklore argentino y el acceso democrático a bienes culturales” y contribuye “asimismo al desarrollo cultural y económico de la ciudad”.

La edición 2026 del Festival contempla “un cronograma de actividades previas y un evento central”, que incluye “jornadas de formación y participación comunitaria, peñas folklóricas y la realización del festival en la víspera del 25 de Mayo”.

Entre otras acciones, se prevé la jornada “Arte y Patria” vinculada al Día de la Escarapela, una capacitación y ensayo general abierto, un taller gratuito de pastelitos patrios, una noche de peña folklórica y el evento central el 24 de mayo, con clase abierta de danzas tradicionales, presentaciones artísticas, comidas típicas a precios populares, y la entonación del Himno Nacional a las 00 horas del 25 de mayo, junto a la entrega de la distinción “Sol del 25”.

“Se trata de una propuesta ampliamente acompañada por el público desde hace cuatro décadas, registrándose una concurrencia significativa que supera el millar de asistentes”, expresa la resolución 50/2026 aprobada por el Concejo Deliberante.